Для получения ряда госуслуг отменили необходимость справки о составе семьи – Федоров

Министерство цифровой трансформации "продолжает ликвидировать все бессмысленные справки", заявил глава ведомства Михаил Федоров.

Федоров рассказал, для каких госуслуг справка о составе семьи теперь не нужна Фото: kmu.gov.ua

Справка о составе семьи теперь не нужна при получении некоторых госуслуг. Об этом 18 ноября на брифинге сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщила пресс-служба министерства.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки", – сказал министр.

Справку о составе семьи не буду требовать при:

назначении пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

оформлении возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны;

оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;

выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;

продлении срока пребывания и продлении или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

для военнослужащих, претендующих на получение жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для удержания жилое помещение.

Федоров отметил, что справка отменена для шести услуг, а упрощение еще 20 услуг – "на очереди".