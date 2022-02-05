Грузооборот морских портов Украины вырос за месяц почти на 50% – Шмыгаль

Всего в Украине восемь морских портов Фото: Адміністрація морських портів України / Ukrainian Sea Ports Authority / Facebook

"Грузооборот морских портов за январь вырос на 49%, что превышает показатель аналогичного периода 2021 года. По итогам месяца почти во всех портах объемы перевалки превышают показатели прошлого года", – написал он.

Премьер назвал среди лидеров отрасли находящийся возле Николаева порт Ольвия, который стал "первым концессиональным портом" в Украине.

"Увеличение эффективности портовой инфраструктуры – это ожидаемый эффект от реализации модели государственно-частного партнерства. На очереди ряд других концессионных проектов в портовой отрасли, что позволит в дальнейшем увеличивать возможности отрасли", – объяснил Шмыгаль.

Всего в Украине восемь морских портов, пишет Министерство инфраструктуры. Наибольший рост грузооборота зафиксирован в январе в порту Рени Одесской области – в четыре раза больше.