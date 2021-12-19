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Харьковские волонтеры собрали более 1700 подарков для детей из прифронтовых районов Донбасса

Волонтеры вручили первые подарки в Троицком, Новоштоковском и Горском
Волонтеры вручили первые подарки в Троицком, Новоштоковском и Горском
Фото: depositphotos.com

Волонтерское объединение "Олені святого Миколая" из Харькова собрало подарки для детей из населенных пунктов на линии разграничения на Донбассе. Об этом 17 декабря сообщило Общественное.

Подарки получат 1768 детей, которые прислали пожелания.

"В этом году очень много в базе подарков просьб о музыкальных инструментах, много детей просили маркеры для скетчбуков. Дети разные, поэтому и желания разные. Игрушки, машинки, куклы всегда популярны", – рассказала координатор волонтерской команды Инна Ачкасова.

Старшеклассники из пгт Трехизбенка Луганской области попросили подарить набор инструментов для водителя школьного автобуса.

"Это очень трогательная просьба. "Он заботится о нас, он ремонтирует автобус самостоятельно". Сделаем такой подарок", – пообещала волонтер.

Среди подарков, которые отвезут на Донбасс, костюм Халка, ходунки, пряжа, ошейник и поводок для таксы, надувной бассейн, набор гантелей и попугай.

Пожелания детей из прифронтовых районов выполняли отдельные люди, семьи и компании.

17 декабря на странице проекта в Facebook сообщили, что начнут развозить подарки 18 декабря.

"Праздничные выезды к детям из Луганской и Донецкой областей планируем проводить до середины января, у нас 33 поселка в этом году", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/OlenySviatogoMikolaya/posts/1290924891372277

18 декабря волонтеры отметили, что вручили первые подарки в Троицком, Новоштоковском и Горском Луганской области.

https://www.facebook.com/OlenySviatogoMikolaya/posts/1291665731298193

Контекст:

Проект "Олені святого Миколая" существует шесть лет. Волонтеры с ноября собирают подарки для детей, а перед новогодними праздниками развозят их по населенным пунктам Донецкой и Луганской области.

Теги: Харьков, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, волонтер, Горское, волонтеры, Троицкое, дети, подарки
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