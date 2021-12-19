Харьковские волонтеры собрали более 1700 подарков для детей из прифронтовых районов Донбасса

Подарки получат 1768 детей, которые прислали пожелания.
"В этом году очень много в базе подарков просьб о музыкальных инструментах, много детей просили маркеры для скетчбуков. Дети разные, поэтому и желания разные. Игрушки, машинки, куклы всегда популярны", – рассказала координатор волонтерской команды Инна Ачкасова.
Старшеклассники из пгт Трехизбенка Луганской области попросили подарить набор инструментов для водителя школьного автобуса.
"Это очень трогательная просьба. "Он заботится о нас, он ремонтирует автобус самостоятельно". Сделаем такой подарок", – пообещала волонтер.
Среди подарков, которые отвезут на Донбасс, костюм Халка, ходунки, пряжа, ошейник и поводок для таксы, надувной бассейн, набор гантелей и попугай.
Пожелания детей из прифронтовых районов выполняли отдельные люди, семьи и компании.
17 декабря на странице проекта в Facebook сообщили, что начнут развозить подарки 18 декабря.
"Праздничные выезды к детям из Луганской и Донецкой областей планируем проводить до середины января, у нас 33 поселка в этом году", – отметили в посте.
18 декабря волонтеры отметили, что вручили первые подарки в Троицком, Новоштоковском и Горском Луганской области.
Проект "Олені святого Миколая" существует шесть лет. Волонтеры с ноября собирают подарки для детей, а перед новогодними праздниками развозят их по населенным пунктам Донецкой и Луганской области.