Харьковские волонтеры собрали более 1700 подарков для детей из прифронтовых районов Донбасса

Волонтеры вручили первые подарки в Троицком, Новоштоковском и Горском Фото: depositphotos.com

Подарки получат 1768 детей, которые прислали пожелания.

"В этом году очень много в базе подарков просьб о музыкальных инструментах, много детей просили маркеры для скетчбуков. Дети разные, поэтому и желания разные. Игрушки, машинки, куклы всегда популярны", – рассказала координатор волонтерской команды Инна Ачкасова.

Старшеклассники из пгт Трехизбенка Луганской области попросили подарить набор инструментов для водителя школьного автобуса.

"Это очень трогательная просьба. "Он заботится о нас, он ремонтирует автобус самостоятельно". Сделаем такой подарок", – пообещала волонтер.

Среди подарков, которые отвезут на Донбасс, костюм Халка, ходунки, пряжа, ошейник и поводок для таксы, надувной бассейн, набор гантелей и попугай.

Пожелания детей из прифронтовых районов выполняли отдельные люди, семьи и компании.

17 декабря на странице проекта в Facebook сообщили, что начнут развозить подарки 18 декабря.

"Праздничные выезды к детям из Луганской и Донецкой областей планируем проводить до середины января, у нас 33 поселка в этом году", – отметили в посте.

18 декабря волонтеры отметили, что вручили первые подарки в Троицком, Новоштоковском и Горском Луганской области.