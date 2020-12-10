Хомчак объяснил, почему военные до сих пор обращаются к волонтерам за помощью

Чтобы "выбить" что-то на складах, украинским военным приходится потратить много времени, отметил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

Украинские военные до сих пор обращаются за помощью к волонтерам по вопросам обеспечения. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак заявил агентству "АрмияInform" в интервью, которое было опубликовано 8 декабря.

"Объективно сейчас логистика войск – это еще устаревшая система. Надо кучу времени потратить, кипы бумаг подготовить, чтобы что-то из необходимого выбить на складах. Поэтому до сих пор кое-кто и обращается к волонтерам за помощью или покупает за свой счет, чтобы только избежать бумажной волокиты", – сказал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, изменилось только название – "логистика" вместо "тыла".

"Нам еще нужны время и средства, чтобы изменить подходы по всей вертикали управления обеспечением войск и выстроить новую систему. Решения уже приняты, мы уже знаем, что и как делать", – подчеркнул Хомчак.

Волонтерское движение, помогающее украинским военным, возникло в начале российской агрессии на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 декабря 2020 года, что современная украинская армия была построена именно благодаря волонтерам.