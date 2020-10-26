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Хомчак заявил, что к его дискредитации привлекли публичных лиц

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак считает, что против него используют грязные информационные технологии. Незадолго до этого фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя опубликовал в Facebook пост о том, что Хомчак получил третью квартиру.

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Хомчак заявил, что заявление о предоставлении служебного жилья написал с учетом изменения семейного положения
Хомчак заявил, что заявление о предоставлении служебного жилья написал с учетом изменения семейного положения
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак считает, что в отношении него ведется кампания по очернению репутации. Заявление Хомчака 26 октября опубликовано в Facebook на странице Генштаба ВСУ.

"В последнее время в информационном пространстве наблюдается тенденция распространения манипулятивных сообщений с целью дискредитации руководства Вооруженных сил Украины. К сожалению, к грязным информационным технологиям сознательно привлекают публичных лиц, предоставляя им только часть информации для распространения ими субъективных оценочных суждений. Кроме того, придумывают и обнародуют другие "факты", не проверив их достоверность", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1751580265011223

20 октября фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя опубликовал пост в Facebook о том, что Хомчак якобы расписал на себя "еще одну квартиру".

"Третью! Теперь – в столице. Предыдущие он из служебных сделал частными, одну приватизировал на маму (это так мило). Пришло время снова улучшать жилищные условия", – отметил Тополя.

Он приложил к посту фотографии заявления Хомчака на имя министра обороны Украины Андрея Тарана.

https://www.facebook.com/taras.topolya/posts/3487898877956494

22 октября представительница Волонтерской платформы Наталья Воронкова сообщила в Facebook, что после поста о квартире Хомчака Тополю решили вызвать в военкомат.

"Хотят призвать его из запаса, чтобы устроить веселую службу в учебке. Нарыли некую просроченную справку 2007–2008 годов, когда Тарас еще учился в Академии Внутренних дел, и пытаются притянуть за уши нарушение правил воинского учета", – подчеркнула Воронкова.

https://www.facebook.com/nata.voronkova/posts/3401965243191481

Хомчак назвал "откровенной ложью" указание военкомату о призыве Тополи. Он опроверг также информацию о получении служебных квартир и их переводе в частную собственность.

"Данные о недвижимости должностных лиц указаны в ежегодных декларациях, с которыми может ознакомиться любой желающий. В моих декларациях указано, что полученные от государства жилые квадратные метры (83,1 м²) по предыдущим местам службы возвращены Министерству обороны в полной мере, даже большей площадью (97 м²)", – написал главнокомандующий.

Он сообщил, что ходатайство о предоставлении служебного жилья написал с учетом изменения семейного положения.

В середине октября стало известно, что Хомчак женился на Анне Коваленко, которая 13 октября была назначена главой Черниговской облгосадминистрации. Пара не уточнила, когда расписалась. По данным "Обозревателя", Хомчак и Коваленко встречались полгода.

Теги: Генштаб ВСУ, декларация, Минобороны, Руслан Хомчак, Тарас Тополя, квартира
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