Хржановский: В "Дау" чекистов играли уголовники. Мы нашли людей, за каждым из которых было убийство

В фильме "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского в роли чекистов снимались настоящие уголовники с тяжелыми статьями. Об этом режиссер рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"А вот те, кто играл чекистов, были на самом деле настоящими преступниками... Вот чекистов играли уголовники, причем люди с такими, тяжелыми статьями. Мы нашли людей, за каждым из которых было убийство. Многие из них уже отсидели... Ну все люди – с серьезной биографией", – отметил Хржановский.

Режиссер рассказал, что им отпарили и замотали руки, чтобы не было видно каких-то наколок.

"Потому что идея была такая, что руководство Советской Украины и чекисты заставляют, обязывают ученых заниматься обороной, переключаться со всяких абстрактных идей на оборону. И мне было понятно, что, допустим, Нестор Шуфрич, будучи политиком, прекрасно может говорить на любую тему, если ему дать направление, что он замечательно и делал. Так же, как эти чекисты-уголовники по своей энергии, по своему содержанию внутреннему, по напряжению точно дадут ощущение правды, убедительности и опасности для тех, кто играл ученых", – добавил он.

Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие. Полный текст интервью

Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта "Дау" в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 тыс. человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.