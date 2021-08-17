Имени музыканта, политика и актера. Украинцы назвали улицы, на которых больше всего хотели бы жить – опрос

Украинцы чаще всего назвали бы свою улицу именем музыканта Кузьмы Скрябина Фото: skryabinband / Instagram

Согласно результатам опроса, среди активных украинских деятелей за последние 30 лет граждане чаще всего назвали бы свою улицу именем певца и музыканта Кузьмы Скрябина (26%), политика Вячеслава Чорновила (14%), а также актера Богдана Ступки (12%).

Отмечается, что на улицах в честь Скрябина (37%) и экс-тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко (10%) предпочла бы жить молодежь. В то же время среди старшего поколения больше сторонников жить на улице в честь Чорновила (19%).

В центре и на западе украинцы больше всего хотели бы проживать на улицах имени Скрябина, Чорновила, а также диссидента и политика Левка Лукьяненко. На Донбассе – на улицах имени боксера Александра Усика (9%) и артиста Андрея Данилко (9%).

Опрос проводился с 17 июля по 1 августа 2021 года на всей территории Украины методом face-to-face. Всего было опрошено 5 тыс. респондентов.