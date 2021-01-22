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Институт когнитивного моделирования рассказал о стратегии развития регионального ТВ-холдинга

Основатели Института когнитивного моделирования, которые будут заниматься управлением телевизионного холдинга Live Network, рассказали, как планируют развивать каналы группы.

Если раньше контент был рассчитан на более молодую аудиторию, то теперь потенциал развития канала в старшей, отметили эксперты
Если раньше контент был рассчитан на более молодую аудиторию, то теперь потенциал развития канала – в старшей, отметили эксперты
Фото: cognitive.com.ua

Новая управленческая компания телевизионного холдинга Live Network планирует сделать региональные телеканалы смотрибельными и конкурентоспособными, об этом в интервью изданию CEETV, специализирующемуся на новостях телерынка в Центральной и Восточной Европе, рассказали основатели Института когнитивного моделирования и СЕО компании Виктор Березенко, Дмитрий Царенко, а также Светлана Павелецкая.

Они отметили, что предыдущая команда за три месяца запустила два канала, и сейчас перед Институтом когнитивного моделирования стоит задача сделать проект эффективным, самодостаточным и долговечным.

"Ребята действительно проделали фантастическую работу, сделав это так быстро, – отметил Березенко. – Мы больше приравниваем свою работу к задачам, с которыми сталкиваются марафонцы, – бежать вдолгую, соответственно, всю структуру и контент нужно перестраивать под другой формат. Мы провели ряд качественных и количественных исследований аудитории и определили потенциал. Если раньше контент был рассчитан на более молодую аудиторию, то теперь мы понимаем, что потенциал развития канала – в старшей. Мы меняем для нашей аудитории все – от картинки и динамики до содержания и презентации".

Павелецкая подчеркнула, что сейчас люди все больше интересуются информацией о событиях не только на уровне страны, но и о своих области и городе.

"Люди хотят почувствовать свое влияние на региональные процессы. Наши каналы будут качественно отличаться от других региональных проектов, потому что для нас "региональный" не означает "местный". Речь идет об адаптации к конкретным условиям, сложившимся в конкретном регионе. Таким образом, у нас будет единый центр в Киеве, который задаст тон и качество и обеспечит предпосылки для масштабирования", – пояснила она.

Сейчас команда экспертов работает над созданием единого "условно-корпоративного центра", который будет управлять концепцией, контентом и дизайном телеканалов холдинга Live Network, а также готовит к 1 марта перезапуск телеканала Kyiv.live. По словам Царенко, в ближайшем будущем команда намерена запустить новый региональный ТВ-проект Kharkiv.live.

"Потом, когда у нас будут обновленные Одесса и Киев, рынок будет выглядеть так: большая четверка – четыре крупных холдинга, мы с нашей моделью и все остальные игроки. Если мы достигнем всего, что запланировали, конкурентам придется трансформироваться и подстраиваться под нас. Потому что они не смогут удовлетворить ту потребность, которую будем удовлетворять мы. Это качественная альтернатива с картинкой, не заставляющей глаза кровоточить, которая показывает процесс и делает людей частью этого процесса. А также делает вашу жизнь более удобной, комфортной и простой", – рассказал Царенко.

Параллельно с традиционными телевизионными проектами Live Network будет развивать и digital-направление, отметил Березенко.

"У нашего digital будут свои продукты, интересные людям, которые не смотрят телевизор. Согласно нашему digital-исследованию, аудитория цифрового направления несколько моложе телевизионной, поэтому под нее будет создана отдельная стратегия развития. Мы хотим показывать зрителю жизнь по ту сторону экрана – то, что происходит за кадром. Но самое главное – это будет отдельный, самодостаточный продукт", – подчеркнул он.

Институт когнитивного моделирования осуществляет коммуникационное сопровождение Минцифры и Минздрава Украины. В партнерстве с Facebook эксперты организации охватили информационной кампанией по пандемии коронавируса 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google – 6,7 млн. ИКМ создал крупнейшее в Украине сообщество в Viber и Telegram "Коронавірус_інфо", которое насчитывает 3,5–4 млн подписчиков, крупнейшее в Украине образовательное сообщество "Школа_інфо" и бесплатную службу психологической помощи "Розкажи мені". Также ИКМ консультировал грузинскую партию "Единое национальное движение" в части социальных технологий и digital-стратегии на парламентских выборах 2020 года.

Теги: Киев, телевидение, Одесса, Виктор Березенко
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