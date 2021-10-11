Известный дизайнер в рамках благотворительного проекта "Право на комфорт" сделала бесплатный ремонт для семьи участника АТО

Виктория Файнблат: Нам нужно было не просто сделать ремонт, а изменить их жизнь, чтобы они поверили, что все еще впереди Фото: buro-faynblat.com

"Ее муж ранен осколком в сердце, и после его смерти Наталья сама искала тело мужчины, так как помощи от государства в этом процессе не было никакой. Только представьте: женщина сама звонила в морги, больницы и на видео в интернет рассматривала трупы, чтобы найти любимого человека", – поделилась автор проекта, дизайнер-архитектор Виктория Файнблат.

После смерти мужа Наталья получила компенсацию от государства, ее хватило на однокомнатную квартиру под Киевом. Денег на ремонт у семьи не было – и поэтому команда проекта решила помочь семье: сделала полноценный ремонт и купила новую технику.

"Нам нужно было не просто сделать ремонт, а изменить их жизнь, чтобы они поверили, что все еще впереди. И у нас это получилось, ведь мы видели их счастливые лица, и для нас это также большое счастье – видеть измененные судьбы", – рассказала Файнблат.