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Известный украинский актер Вертинский перенес операцию на сердце. Семья собирает деньги ему на реабилитацию

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Вертинский перенес сложную операцию на сердце
Вертинский перенес сложную операцию на сердце
Фото: vertinskiy_aleksey_ / Instagram

Семья украинского актера театра и кино Алексея Вертинского собирает средства ему на реабилитацию после операции на сердце. Об этом его дочь, актриса Ксения Вертинская сообщила в Facebook 15 июня.

Вертинская рассказала, что ее отцу сделали сложную операцию. 

"Мы нуждаемся в финансовой помощи. К сожалению, наша профессия сейчас не ко времени и сами мы не сможем в полном объеме оплатить лечение и реабилитацию", – сказала она. 

Семья актера будет благодарна за любую финансовую помощь и репосты, добавила Вертинская. 

"Я понимаю, что очень сложные времена, но верю в могущество наших людей, потому что мы – украинцы", – подчеркнула она.

Вертинская опубликовала реквизиты своей банковской карты – 5375 4115 0404 9607 (Ксения Вертинская, monobank) – и карты мужа – 5168 7520 0391 1255 (Маржец Даниил, "ПриватБанк"). 

https://www.facebook.com/100002773633416/videos/511418717396024/


Контекст:

Вертинскому 66 лет, он народный артист Украины, кавалер ордена "За заслуги" III степени, служит в театре "Актор".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: помощь, реабилитация, благотворительность, деньги, лечение, актер, операция, Алексей Вертинский, Ксения Вертинская
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