Известный украинский актер Вертинский перенес операцию на сердце. Семья собирает деньги ему на реабилитацию

Вертинская рассказала, что ее отцу сделали сложную операцию.

"Мы нуждаемся в финансовой помощи. К сожалению, наша профессия сейчас не ко времени и сами мы не сможем в полном объеме оплатить лечение и реабилитацию", – сказала она.

Семья актера будет благодарна за любую финансовую помощь и репосты, добавила Вертинская.

"Я понимаю, что очень сложные времена, но верю в могущество наших людей, потому что мы – украинцы", – подчеркнула она.

Вертинская опубликовала реквизиты своей банковской карты – 5375 4115 0404 9607 (Ксения Вертинская, monobank) – и карты мужа – 5168 7520 0391 1255 (Маржец Даниил, "ПриватБанк").



