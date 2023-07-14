Кабмин принял стратегию развития телемедицины в Украине до 2025 года

Согласно релизу, цель стратегии – повысить стандарты телемедицины. В правительстве напомнили, что этот метод начали активно внедрять в Украине в 2018 году в сельской местности, привлекая врачей-консультантов, но "кардинально оценки эффективности" и подход к использованию телемедицины пересмотрели сначала во время пандемии коронавирусной инфекции, а затем – в ходе полномасштабной войны РФ против Украины.
Сейчас, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, телемедицина в Украине активно развивается.
"В учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медицинскую помощь, поставлено около 4 тыс. мобильных телемедицинских аппаратно-диагностических комплексов. В областях начали работу региональные центры телемедицины, организовано телеконсультирование по отдельным направлениям в рамках предоставления экстренной медицинской помощи", – заявил он.
В релизе утверждается, что развитие телемедицины поддерживают западные партнеры Украины, стратегию, которую принял Кабмин, разработали при поддержке проекта LHSS Агентства США по международному развитию.
Стратегию разработали на период 2023–2025 годов, уточнил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Согласно приказу Минздрава № 681 от 19 октября 2015 года, телемедицина – это комплекс действий, технологий и мероприятий, применяемых при оказании медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи посредством обмена электронными сообщениями.
13 июля Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект №9384 о функционировании в Украине телемедицины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что инициатива "должна повысить доступность медицинских услуг для тех, кто не может лично прийти к врачу".