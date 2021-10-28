Кабмин Украины намерен направить 1 млрд грн на улучшение качества питьевой воды в 2022 году – Шмыгаль

"Значительный процент систем централизованного водоснабжения в регионах имеет изношенное состояние, что плохо влияет на качество воды. Ситуацию необходимо изменять, чтобы обеспечить жителей общин качественной питьевой водой в достаточном количестве", – сказал он.

По словам премьера, ожидается, что ремонтные работы на втором Донецком водопроводе будут завершены в апреле 2022 года.

"Это улучшит качество услуг централизованного питьевого водоснабжения населению городов Краматорск, Дружковка, Константиновка и других населенных пунктов Славянского и Константиновского районов", – заявили в Кабмине.