Кабмин Украины попросил "сбрить бороды" Владимиру Великому и Ярославу Мудрому на украинских банкнотах – Гончаренко

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов попросил главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко "сбрить бороды" князьям Владимиру Великому и Ярославу Мудрому, изображенным на украинских банкнотах номиналом одна и две гривны. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Сейчас на украинских банкнотах князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый изображены с бородами, а на старых купюрах – без них Фото: pixabay.com

Главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко попросили вернуть на украинскую гривну изображения князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого без бороды – как они выглядели на момент введения национальной валюты. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Сегодня 24 года как была введена наша национальная валюта – гривна! В честь такой даты министр Кабинета Министров Олег Немчинов попросил главу Нацбанка наконец "сбрить бороду" Владимиру Великому и Ярославу Мудрому на банкнотах", – уточнил нардеп.