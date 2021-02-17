Кабмин Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2021 год. В нем учли повышение выплат и индексацию

Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля утвердил бюджет Пенсионного фонда, в котором, в частности, предусмотрели рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы и их индексацией. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики Украины.
Общую сумму доходов фонда установили на уровне 495 млрд грн. Из них собственных доходов (с учетом остатка на начало года) – 327,95 млрд грн, из которых 293,9 млрд грн – поступления из единого социального взноса.
В ведомстве сообщили, что расходы фонда ожидаются на уровне 495,5 млрд грн.
Из госбюджета в ПФУ поступит 195,3 млрд грн, в частности, 28 млрд – на уплату единого взноса за отдельных категорий лиц, еще 167 млрд грн – на выплаты пенсий по военнослужащим и покрытие дефицита фонда.
В бюджете также заложены:
В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц. Зарплата бюджетников рассчитывается из размера оклада работника первого тарифного разряда (с 1 января – 2670 грн, с 1 декабря планируется повышение до 2893 грн).
По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.