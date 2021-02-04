  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия

Украинский певец Виктор Павлик признался, что его 81-летняя мать отказывается принимать от него помощь.

Украинский певец Виктор Павлик в интервью, которое 4 февраля размещено на YouTube-канале Dorotye, заявил, что пенсия его 81-летней матери составляет примерно 1,5 тыс. грн.

"У моей мамы смешная пенсия – 1300, или 1400 грн, или полторы [тыс. грн], что-то такое. И 800 грн она платит за газ, это я точно знаю", – завил он.

Певец признался, что мать отказывается принимать от него помощь, при этом пытается дать денег ему. По словам Павлика, ему приходится брать эти деньги, чтобы "не обидеть маму", но он старается потратить их на продукты, которые ей потом привозит.

"Она 100–200 грн на еду тратит, на телефон – 100 грн. Я иногда тихонько ей телефон пополняю. Маме хватает. Она мало ест – чай, хлеб с маслом, кусочек какой-то колбаски. Возможно, молоко с булочкой. Она говорит: "Мне не на что их тратить". Она откладывает себе на похороны. Ну наоткладывала уже", – рассказал Павлик.

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Видео: DOROTYE / YouTube

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области, где сейчас проживает его мать. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

В 2020 году он женился в четвертый раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Для нее будущий ребенок станет первенцем.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.