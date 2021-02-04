Бульвар Шоубиз
 
04 февраля, 2021
 
Новости

"Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия

Украинский певец Виктор Павлик признался, что его 81-летняя мать отказывается принимать от него помощь.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Павлик: У моей мамы смешная пенсия
Павлик: У моей мамы смешная пенсия
Фото: Віктор Павлік / Facebook

Украинский певец Виктор Павлик в интервью, которое 4 февраля размещено на YouTube-канале Dorotye, заявил, что пенсия его 81-летней матери составляет примерно 1,5 тыс. грн.

"У моей мамы смешная пенсия – 1300, или 1400 грн, или полторы [тыс. грн], что-то такое. И 800 грн она платит за газ, это я точно знаю", – завил он.

Певец признался, что мать отказывается принимать от него помощь, при этом пытается дать денег ему. По словам Павлика, ему приходится брать эти деньги, чтобы "не обидеть маму", но он старается потратить их на продукты, которые ей потом привозит.

"Она 100–200 грн на еду тратит, на телефон – 100 грн. Я иногда тихонько ей телефон пополняю. Маме хватает. Она мало ест – чай, хлеб с маслом, кусочек какой-то колбаски. Возможно, молоко с булочкой. Она говорит: "Мне не на что их тратить". Она откладывает себе на похороны. Ну наоткладывала уже", – рассказал Павлик.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области, где сейчас проживает его мать. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

В 2020 году он женился в четвертый раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Для нее будущий ребенок станет первенцем.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

Теги: деньги, Виктор Павлик, семья, пенсия, певец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
Алеся БАЦМАН
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Елена КРАВЧЕНКО
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Созаева в День борьбы с раком рассказала, как на самом деле в Украине обстоят дела с лечением онкозаболеваний
Созаева в День борьбы с раком рассказала, как на самом деле в Украине обстоят дела с лечением онкозаболеваний
Джилл Байден отправила Мишель Обаме сюрприз из Белого дома. Фото
Джилл Байден отправила Мишель Обаме сюрприз из Белого дома. Фото
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Сраный деликатес". Клопотенко рассказал, как готовил член оленя
"Сраный деликатес". Клопотенко рассказал, как готовил член оленя
"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой
"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой
  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедет на "Евровидение". Видео
  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедет на "Евровидение". Видео
"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему
"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему
Со счета Железняк похитили деньги
Со счета Железняк похитили деньги
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото
Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS