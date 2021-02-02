"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь

Украинский артист Виктор Павлик заявил, что его 33-летняя дочь Кристина от второго брака не пошла по его стопам.

Дочь Павлика Кристина в 2013 году родила сына Фото: viktorpavlik / Instagram (архив 2017 года)

Украинский певец Виктор Павлик в эфире передачи ЖВЛ, которая 1 февраля вышла на канале "1+1", рассказал, что его дочь 33-летняя дочь Кристина от второго брака ведет непубличную жизнь.

"Она очень тихая, непубличная. Она не пошла по [моим стопам]", – рассказала он.

По словам артиста, когда у него в 1987 году родилась дочь, он работал в Тернополе и жил в общежитии, а на выходные изредка приезжал к жене и ребенку, которые жили в другом городе.

"Когда были концерты или свадьбы, тогда я не приезжал", – объяснил он.

Павлик рассказал, что развелся со второй женой в 1995 году и сразу после развода отправился на работу в Турцию.

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

Кристина – единственная дочь певца. В 2013 году она стала мамой. В комментарии, который опубликован на сайте издания Vgorode 27 июня 2013 года, Павлик заявил, что фамилия у его внука будет Василец. "Моя дочь Кристина взяла фамилию мужа при вступлении в брак", – объяснил он тогда.

Помимо Кристины, у артиста есть старший сын Александр Павлик. Его мать – первая жена певца.

После развода с матерью Кристины Павлик женился в третий раз на танцовщице Ларисе Созаевой. Их сын Павел Павлик умер в августе 2020 года после борьбы с раком на 22-м году жизни.

Сейчас Павлик женат в четвертый раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Она младше певца на 29 лет.

В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем. 1 февраля Павлик рассекретил пол будущего ребенка.