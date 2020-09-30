Кабмин Украины утвердил план повышения качества мобильной связи с учетом внедрения 5G

Правительство Украины запланировало внедрение ряда стандартов в сфере мобильной связи, чтобы привести украинское законодательство к европейским стандартам.

По данным Минцифры, в Украине 5G-интернет начнут внедрять в 2022 году Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 30 сентября утвердил план повышения качества мобильной связи в стране, передает корреспондент "ГОРДОН".

Данный план предполагает внедрение в Украине европейских подходов информирования потребителей об уровне качества телекоммуникационных услуг голосовой телефонии, смс и мобильного доступа к интернету.

Помимо этого, планируется внедрение ряда стандартов в сфере мобильной связи, чтобы привести украинское законодательство к европейским стандартам ETSI, необходимым для внедрения технологий UMTS/LTE и 5G (до четвертого квартала 2021 года, в части 5G – до конца 2022 года).

"Речь идет об имплементации европейских подходов по отношению к качеству мобильной связи и электронных коммуникационных услуг. Частью этого плана станут положения, которые позволят в дальнейшем внедрять в Украине технологию 5G", – пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также планируется обеспечить возможность получения пользователями информации о территории покрытия услугами мобильной связи онлайн.

5G – пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G.

По данным Минцифры, в Украине 5G-интернет начнут внедрять в 2022 году.

По информации Министерства цифровой трансформации Украины, 17 310 населенных пунктов не покрыты широкополосным доступом в интернет, в частности это касается 65% сел и 2% городов.