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Кабмин утвердил стандарт среднего образования в Украине

Утвержденный правительством государственный стандарт среднего образования в Украине начнут применять с 1 сентября 2022 года.

Минобразования Украины до конца этого года должно разработать образовательные программы для учащихся в соответствии с новыми стандартами
Минобразования Украины до конца этого года должно разработать образовательные программы для учащихся в соответствии с новыми стандартами
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины в ходе заседания 30 сентября утвердил стандарт среднего образования в стране, передает корреспондент "ГОРДОН".

Согласно документу, украинские школьники за время обучения должны получить ряд ключевых навыков.

Среди них – свободное владение государственным языком, способность общаться на иностранных языках, предприимчивость и финансовая грамотность, математическая и технологическая компетентность, а также инновационность и открытость к новым идеям.

"Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Евросоюза", – отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Государственный стандарт среднего образования в Украине начнут применять с 1 сентября 2022 года.

Минобразования Украины до конца этого года должно разработать образовательные программы для учащихся в соответствии с новыми стандартами.

В сентябре 2017 года Верховная Рада приняла закон "Об образовании".

Документом вводилось 12-летнее школьное образование в Украине, а также должность образовательного омбудсмена. Согласно этому закону, оклад педагогов зависит от итогов их сертификации.

Теги: Украина, Кабинет Министров, образование, школьники, Минобразования, Денис Шмыгаль
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