Кабмин утвердил стандарт среднего образования в Украине

Кабинет Министров Украины в ходе заседания 30 сентября утвердил стандарт среднего образования в стране, передает корреспондент "ГОРДОН".
Согласно документу, украинские школьники за время обучения должны получить ряд ключевых навыков.
Среди них – свободное владение государственным языком, способность общаться на иностранных языках, предприимчивость и финансовая грамотность, математическая и технологическая компетентность, а также инновационность и открытость к новым идеям.
"Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Евросоюза", – отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Государственный стандарт среднего образования в Украине начнут применять с 1 сентября 2022 года.
Минобразования Украины до конца этого года должно разработать образовательные программы для учащихся в соответствии с новыми стандартами.
В сентябре 2017 года Верховная Рада приняла закон "Об образовании".
Документом вводилось 12-летнее школьное образование в Украине, а также должность образовательного омбудсмена. Согласно этому закону, оклад педагогов зависит от итогов их сертификации.