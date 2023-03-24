Кабмин уволил замглавы Государственной таможенной службы Черкасского

По словам нардепа, система потеряла одного из своих "мощных" людей. И хотя до полной очистки таможни еще очень далеко, это может быть "сигналом".
"С большим удовольствием сообщаю: один из символов коррупции на таможне наконец, после стольких месяцев борьбы, уволен!.. Мужчина только на больничном два месяца скрывался. И многие не верили, говорили, что нереально снести и "ты сам знаешь, кто его кроет…" или "и его даже Калетник долго уволить не мог", но все же снесли", – написал Железняк.
Увольнение подтвердил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Замглавы таможни снят с должности одновременно с первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Клименковым.
1 февраля Кабинет Министров Украины уволил руководство Гостаможенной службы – и.о. главы ведомства Вячеслава Демченко и его первого заместителя Александра Щуцкого. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Сообщалось также, что свою должность покинет и Черкасский, однако он остался на посту: Черкасского отстранили и начали в его отношении дисциплинарное производство.
17 марта Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что при проверке образа жизни Черкасского установлены необоснованные активы в размере $150 тыс., которые в июне 2020 года он задекларировал как подарок от отца. В НАПК установили, что уровень доходов родителей Черкасского не позволили бы передать сыну такую сумму. Кроме того, отец таможенника в 2018 году приобрел квартиру в Киеве более чем за 1,8 млн грн и паркоместо за 100 тыс. грн.