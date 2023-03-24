Кабмин уволил замглавы Государственной таможенной службы Черкасского

По словам нардепа, система потеряла одного из своих "мощных" людей. И хотя до полной очистки таможни еще очень далеко, это может быть "сигналом".

"С большим удовольствием сообщаю: один из символов коррупции на таможне наконец, после стольких месяцев борьбы, уволен!.. Мужчина только на больничном два месяца скрывался. И многие не верили, говорили, что нереально снести и "ты сам знаешь, кто его кроет…" или "и его даже Калетник долго уволить не мог", но все же снесли", – написал Железняк.

Увольнение подтвердил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Замглавы таможни снят с должности одновременно с первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Клименковым.