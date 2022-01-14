Качественно и без дискриминации. Сервисные центры МВД Украины будут предоставлять услуги по новому стандарту

Новые требования предусматривают качественное и бездискриминационное предоставление услуг всем клиентам, в частности, людям с инвалидностью, иностранцам и представителям национальных меньшинств, отметили в релизе.

"У нас уже есть стандарты коммуникаций с клиентами: у наших сотрудников есть четкие инструкции – как здороваться, алгоритм предоставления услуги. В основном сервисные центры имеют нормированный формат помещения. Это очень удобно для наших посетителей", – сказал начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко.

Граждане также могут использовать электронные сервисы, в частности: электронный кабинет водителя с перечнем функций, необходимых рядовому владельцу авто, калькулятор ориентировочной стоимости получения услуги по перерегистрации транспортного средства, проверка легитимности свидетельств о регистрации авто и водительских удостоверений, онлайн-тренажер по проверке знаний правил дорожного движения.