Канада разрешила импорт щенков из Украины, который запретили из-за гибели 38 собак на борту МАУ

Одно из требований – официальный ветврач страны должен подтвердить, что животные родились в питомнике, который соответствует определенным критериям относительно здоровья животных. Поэтому щенки должны иметь сертификат от официального ветеринара страны, им же подписанный.

Вместе с тем все собаки в возрасте до восьми месяцев, которые перевозятся в Канаду для перепродажи/передачи владельцу, должны быть вакцинированы против бешенства по крайней мере за 28 дней до экспорта.

Минимальный возраст животного на момент экспорта в Канаду должен составлять 16 недель.