Канада разрешила импорт щенков из Украины, который запретили из-за гибели 38 собак на борту МАУ

Одно из требований – официальный ветврач страны должен подтвердить, что животные родились в питомнике, который соответствует определенным критериям относительно здоровья животных. Поэтому щенки должны иметь сертификат от официального ветеринара страны, им же подписанный.
Вместе с тем все собаки в возрасте до восьми месяцев, которые перевозятся в Канаду для перепродажи/передачи владельцу, должны быть вакцинированы против бешенства по крайней мере за 28 дней до экспорта.
Минимальный возраст животного на момент экспорта в Канаду должен составлять 16 недель.
Самолет с 38 мертвыми щенками прибыл в Торонто 13 июня 2020 года. Канадские власти начали расследование происшествия, полиция Киевской области инициировала уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Авиакомпания МАУ 16 июня заявила, что постоянно в течение многих лет перевозит животных в коммерческих целях в другие страны с соблюдением всех международных процедур. Смерть собак в МАУ сначала не подтверждали, однако 19 июня опубликовали в Facebook пост, в котором с сожалением признали "трагическую гибель животных на нашем рейсе".
22 июня канадское СМИ National Post сообщило, что некоторые клетки были обмотаны пленкой и животные задохнулись в жаркую погоду.