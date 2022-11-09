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Карантин, введенный в Киевской области из-за вспышки сибирской язвы, отменили

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Возбудителя сибирской язвы нашли у козы в одном из фермерских хозяйств Киевской области
Возбудителя сибирской язвы нашли у козы в одном из фермерских хозяйств Киевской области
Фото: depositphotos.com

Специалисты решили отменить карантин, введенный в Киевской области из-за вспышки сибирской язвы. Заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по этому поводу состоялось еще 28 октября, сообщило управление Госпродпотребслужбы в Киевской области 8 ноября.

Карантин ввели в первой половине октября после обнаружения возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в патологическом материале козы в одном из фермерских хозяйств Киевской области.

Как сообщают в региональном управлении Госпродпотребслужбы, специалисты провели все мероприятия, необходимые для локализации и ликвидации очага заболевания.

"Проводился ежедневный клинический осмотр и термометрия животных. В хозяйстве проведена механическая чистка, дезинфекция и мероприятия, которые предусмотрены требованиями действующей инструкции", – говорится в сообщении.

Кроме того, с людьми в территориальной общине, где был найден возбудитель, провели через СМИ разъяснительную работу по профилактике и недопущению сибирской язвы у животных.

"Сейчас эпизоотическая ситуация в Киевской области стабильная и контролируемая", – подчеркнули в службе.

Контекст:

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание, имеющее преимущественно кожную форму, реже – легочную и кишечную формы с явлениями сепсиса. Источником инфекции являются дикие животные и скот, заражение происходит контактным путем.

Ею могут болеть как животные, так и люди, но от человека к человеку инфекция не передается, сообщали на сайте Центра общественного здоровья. Чаще всего болеют люди, которые работают с животными и животными продуктами – костями, шерстью, кожей, мясом.

Последний известный случай заболевания человека сибирской язвой в Украине произошел в августе 2020 года в Одесской области. Тогда заболел человек, который занимался скупкой и перепродажей животных.

Теги: животные, Киевская область, карантин, болезнь, инфекция, фермеры, Госпродпотребслужба, сибирская язва, дезинфекция
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