Карантин, введенный в Киевской области из-за вспышки сибирской язвы, отменили

Карантин ввели в первой половине октября после обнаружения возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в патологическом материале козы в одном из фермерских хозяйств Киевской области.
Как сообщают в региональном управлении Госпродпотребслужбы, специалисты провели все мероприятия, необходимые для локализации и ликвидации очага заболевания.
"Проводился ежедневный клинический осмотр и термометрия животных. В хозяйстве проведена механическая чистка, дезинфекция и мероприятия, которые предусмотрены требованиями действующей инструкции", – говорится в сообщении.
Кроме того, с людьми в территориальной общине, где был найден возбудитель, провели через СМИ разъяснительную работу по профилактике и недопущению сибирской язвы у животных.
"Сейчас эпизоотическая ситуация в Киевской области стабильная и контролируемая", – подчеркнули в службе.
Контекст:
Сибирская язва – острое инфекционное заболевание, имеющее преимущественно кожную форму, реже – легочную и кишечную формы с явлениями сепсиса. Источником инфекции являются дикие животные и скот, заражение происходит контактным путем.
Ею могут болеть как животные, так и люди, но от человека к человеку инфекция не передается, сообщали на сайте Центра общественного здоровья. Чаще всего болеют люди, которые работают с животными и животными продуктами – костями, шерстью, кожей, мясом.
Последний известный случай заболевания человека сибирской язвой в Украине произошел в августе 2020 года в Одесской области. Тогда заболел человек, который занимался скупкой и перепродажей животных.