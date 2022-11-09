Карантин, введенный в Киевской области из-за вспышки сибирской язвы, отменили

Карантин ввели в первой половине октября после обнаружения возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в патологическом материале козы в одном из фермерских хозяйств Киевской области.

Как сообщают в региональном управлении Госпродпотребслужбы, специалисты провели все мероприятия, необходимые для локализации и ликвидации очага заболевания.

"Проводился ежедневный клинический осмотр и термометрия животных. В хозяйстве проведена механическая чистка, дезинфекция и мероприятия, которые предусмотрены требованиями действующей инструкции", – говорится в сообщении.

Кроме того, с людьми в территориальной общине, где был найден возбудитель, провели через СМИ разъяснительную работу по профилактике и недопущению сибирской язвы у животных.

"Сейчас эпизоотическая ситуация в Киевской области стабильная и контролируемая", – подчеркнули в службе.