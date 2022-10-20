В Киевской области обнаружили случай сибирской язвы

Всего на ферме содержится 337 коз.

"Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование", – говорится в сообщении.

Возбудитель выявили еще 10 октября, позднее его наличие подтвердил Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия определила находящуюся под угрозой зону, утвердила план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы и ввела карантин.

Сейчас за поголовьем коз на ферме наблюдают специалисты. Животные клинически здоровы.

"На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрому реагированию ветеринарных специалистов", – добавили в Госпродпотребслужбе.

Контекст:

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание, имеющее преимущественно кожную форму, реже – легочную и кишечную формы с явлениями сепсиса. Источником инфекции являются дикие животные и скот, заражение происходит контактным путем.

Ей могут болеть как животные, так и люди, но от человека к человеку инфекция не передается, сообщали на сайте Центра общественного здоровья. Чаще всего болеют люди, которые работают с животными и животными продуктами – костями, шерстью, кожей, мясом.

Последний известный случай заболевания человека сибирской язвой в Украине произошел в августе 2020 года в Одесской области. Тогда заболел человек, который занимался скупкой и перепродажей животных.