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В Киевской области обнаружили случай сибирской язвы

За поголовьем коз на ферме наблюдают специалисты, животные клинически здоровы
За поголовьем коз на ферме наблюдают специалисты, животные клинически здоровы
Фото: dpss.gov.ua

В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы. Об этом сообщила Госпродпотребслужба 18 октября.

Всего на ферме содержится 337 коз. 

"Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование", – говорится в сообщении.

Возбудитель выявили еще 10 октября, позднее его наличие подтвердил Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия определила находящуюся под угрозой зону, утвердила план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы и ввела карантин.

Сейчас за поголовьем коз на ферме наблюдают специалисты. Животные клинически здоровы.

"На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрому реагированию ветеринарных специалистов", – добавили в Госпродпотребслужбе.

Контекст:

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание, имеющее преимущественно кожную форму, реже – легочную и кишечную формы с явлениями сепсиса. Источником инфекции являются дикие животные и скот, заражение происходит контактным путем.

Ей могут болеть как животные, так и люди, но от человека к человеку инфекция не передается, сообщали на сайте Центра общественного здоровья. Чаще всего болеют люди, которые работают с животными и животными продуктами – костями, шерстью, кожей, мясом.

Последний известный случай заболевания человека сибирской язвой в Украине произошел в августе 2020 года в Одесской области. Тогда заболел человек, который занимался скупкой и перепродажей животных.

Теги: животные, Киевская область, карантин, болезнь, инфекция, Госпродпотребслужба, сибирская язва
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