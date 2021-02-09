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Киберполиция разоблачила бизнесменов, которые зарабатывали на поддельных водительских правах

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил о разоблачении группы людей, которые изготавливали на заказ водительские удостоверения с поддельными печатями. За свои услуги они просили 43 тыс. гривен.

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Заказчиков уверяли, что они будут учиться в одной из автошкол Польши
Заказчиков уверяли, что они будут учиться в одной из автошкол Польши
Фото: depositphotos.com

Киберполицейские разоблачили группу людей, занимавшихся изготовлением и продажей поддельных водительских удостоверений европейского образца. Об этом сообщил департамент киберполиции Национальной полиции Украины 8 февраля.

Бизнес организовал 29-летний киевлянин, который создал и администрировал сайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Фигурант образовал колл-центр, в котором работало около 20 сотрудников.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Они гарантировали получение водительских прав тем, что на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента придет сотрудник компании.

Обвиняемые изготавливали удостоверения с помощью поддельных печатей. Стоила такая услуга 43 тыс. гривен. Такой документ присылали заказчикам по почте. Деньги бизнесмены получали на банковские счета, открытые на подставных лиц. Ежегодная прибыль от этой деятельности достигала примерно 20 млн гривен, рассказала полиция.

Правоохранители провели обыски по месту проживания подозреваемых и в call-центре. Они изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и водительские права европейского образца. 

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги: Польша, бизнес, мошенничество, прибыль, компьютеры, деньги, правоохранители, Европа, мошенник, киберполиция, уголовное производство, обыски, подделка, водительские права, продажа
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