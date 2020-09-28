Киберполиция Украины разоблачила мошенников, которые под видом работников банка украли деньги со счетов 100 иностранцев

По предварительным подсчетам, злоумышленники, разработавшие вредоносное программное обеспечение, нанесли иностранным гражданам ущерб более чем на $20 тыс.

Киберполиция установила, что к противоправным действиям причастны пятеро жителей Херсонской области в возрасте 22–27 лет Фото: depositphotos.com

Киберполиция Украины разоблачила группу мошенников, которые украли деньги со счетов около 100 граждан стран Восточной Европы. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка, в телефонных разговорах узнавали реквизиты счетов и другие персональные данные иностранцев. После этого присылали им на электронные ящики письма, содержащие ссылки на вирус. Таким образом они получали доступ к банковским счетам, после чего списывали оттуда средства и обналичивали их в Украине.

Киберполиция установила, что к противоправным действиям причастны пятеро жителей Херсонской области в возрасте 22–27 лет, которые разработали вредоносное программное обеспечение.

По предварительным подсчетам, злоумышленники нанесли иностранным гражданам ущерб более чем на $20 тыс.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и изъяли там вещественные доказательства.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.