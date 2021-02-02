Киевлянин хотел отправить в Мьянму деталь истребителя МиГ-29 – таможенники

Киевские таможенники выявили в бандероли деталь многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29. Мужчина указал в декларации, что отправляет в Мьянму запчасти.

Работники киевской таможни выявили в международном почтовом отправлении в Мьянму изделие военного назначения, деталь от истребителя МиГ-29. О находке таможенники рассказали в Facebook 2 февраля.

Отправитель, житель Киева, указал в декларации, что в бандероли должны были находиться запчасти. Таможенные эксперты установили, что обнаруженный прибор – это автономная рулевая машина АРМ-150М для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу (угол между продольной осью летательного аппарата и горизонтальной плоскостью) многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29.

"Боевая и специальная военная техника вообще не может находиться в собственности граждан", – заключили на таможне.

По украинскому законодательству такое оборудование можно вывозить только при наличии разрешения или заключения от Государственной службы экспортного контроля. Данные документы отправитель таможне не предоставил.

"Киевлянин отправил за границу товар, пересылка которого через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях запрещена как украинским законодательством, так и актами Всемирного почтового союза", – говорится в сообщении.

Таможенники изъяли прибор и составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 и ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Товар военного назначения отправили из Украины в Мьянму на фоне государственного переворота в этой стране. Военные 1 февраля отстранили от власти правительство лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи. Они также задержали других руководителей НЛД и членов правительства.