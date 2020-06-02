Конфликт на рынке в Одессе, где ранили двух человек, произошел из-за места на парковке – МВД

По факту стрельбы на промтоварном рынке в Одессе 2 июня полиция открыла уголовное производство. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины.
"Событие квалифицировано по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления", – говорится в сообщении.
В МВД рассказали, что "сотрудники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли к их магазину, где разбили окна".
Правоохранители утверждают, что конфликт предотвратили прибывшие на место события полицейские, они задержали 10 человек.
Конфликт, который, по данным "Думской", произошел на рынке "Седьмой километр", был в магазине тканей. В результате стрельбы из травматического оружия телесные повреждения получили двое мужчин. Стрелявшие уехали на машинах.