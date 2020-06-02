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Конфликт на рынке в Одессе, где ранили двух человек, произошел из-за места на парковке – МВД

Ранение двух человек на рынке "Седьмой километр" в Одессе полиция расследует как хулиганство. По данным МВД, конфликт связан с местом на парковке.

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Стрельбу расследует полиция
Стрельбу расследует полиция
Фото: Поліція Одеської області / Facebook

По факту стрельбы на промтоварном рынке в Одессе 2 июня полиция открыла уголовное производство. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины.

"Событие квалифицировано по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления", – говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что "сотрудники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли к их магазину, где разбили окна".

Правоохранители утверждают, что конфликт предотвратили прибывшие на место события полицейские, они задержали 10 человек.

Конфликт, который, по данным "Думской", произошел на рынке "Седьмой километр", был в магазине тканей. В результате стрельбы из травматического оружия телесные повреждения получили двое мужчин. Стрелявшие уехали на машинах.

Теги: МВД, Одесса, стрельба, полиция, парковка, хулиганство, конфликт, уголовное производство, ранение, магазин, мужчины
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