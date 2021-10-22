Контрразведка СБУ заблокировала схему вывоза в РФ украинских запчастей для российских боевых истребителей

В ходе обысков правоохранители обнаружили большое количество авиационных запчастей, подготовленных к нелегальной переправке за границу Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, военную продукцию подозреваемые похищали в процессе производства на одном из оборонных госпредприятий в Харьковской области.

"По заказу представителей РФ участники схемы нелегально поставляли им запчасти для авиадвигателей российских боевых самолетов. Среди них – истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, а также ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-35. Для незаконной переправки комплектующих через таможенную границу дельцы вносили ложные сведения в товарно-сопроводительной документации", – уточнили в СБУ.

Правоохранители установили, что схему нелегального экспорта организовали должностные лица отечественного госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур. Для незаконного сбыта военной продукции за рубеж они наладили контакты с представителями военно-промышленных комплексов РФ и одной из стран Восточной Азии.

В ходе обысков на производстве и по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили большое количество авиационных запчастей, подготовленных к нелегальной переправке за границу, а также черновую бухгалтерию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Правоохранители готовятся сообщить организаторам и участникам преступной схемы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.