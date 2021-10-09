"Кордон-2021". В Черниговской области Нацгвардия, полиция и пограничники проводят совместную операцию на границе с Беларусью

"Гвардейцы воинской части 3082 вместе с пограничниками 105-го отряда и работниками Нацполиции обеспечивают усиление мер по предотвращению и пресечению противоправной деятельности на украино-белорусской границе", – говорится в сообщении МВД.

Отработки продолжаются в течение месяца, отметили в Министерстве внутренних дел.

Как подчеркнули в ГПСУ, правоохранители также "отрабатывают элементы оперативного реагирования на изменения обстановки на украинской границе".

"Продолжая мероприятия в рамках совместной пограничной операции "Кордон-2021", межведомственные пограничные наряды осуществляют патрулирование местности, проверку соблюдения пограничного режима, патрулирование речного участка с использованием малых пограничных катеров", – добавили в погранслужбе.

Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook