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Коронавирус, выборы в США и "как сделать все хорошо". Google назвал самые популярные запросы украинцев

Украинцы в 2020 году чаще всего искали информацию о коронавирусе, карантине и выборах президента в США. "Покупкой года", по версии Google, в Украине стали медицинские маски.

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Пользователи Google в Украине искали информацию о Лукашенко, Навальном и Байдене
Пользователи Google в Украине искали информацию о Лукашенко, Навальном и Байдене
Фото: EPA

Поисковик Google проанализировал запросы украинской аудитории в 2020 году и составил рейтинг самых популярных. Результаты опубликованы в блоге "Google Україна" 8 декабря.

Украинцы в 2020-м чаще всего искали информацию, связанную с коронавирусом. В частности, самыми популярными запросами стали: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, "карантин выходного дня", как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние.

В связи с локдауном и переходом на дистанционное обучение выросла частота запросов о сервисе Google Classroom и образовательном проекте "На урок".

Топ-запросы 2020 года в Google из Украины выглядят так:

  • коронавирус;
  • коронавирус рекомендации;
  • выборы в США;
  • Google Classroom;
  • симптомы коронавируса;
  • "На урок";
  • "Холостячка";
  • праздники 2020;
  • карантин в Украине;
  • Zoom.

Также украинцы выясняли значения слов из молодежного сленга ("ауф", "краш" и "кринж"), спрашиваликак выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.

Кроме того, в украинском сегменте интернета были популярными запросы о российском оппозиционере Алексее Навальном, который был отравлен в конце лета, кандидате в президенты США от Демократической партии Джо Байдене и первом президенте Беларуси Александре Лукашенко; об умерших в 2020 году российском актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

Среди фильмов и телешоу, которые чаще всего искали украинские пользователи, – фильм Стивена Содерберга "Заражение", "Колдунья: Повелительница тьмы", "После ссоры", "Ледяное сердце – 2", украинская комедия "Скажене весілля – 2", реалити-шоу "Холостячка", сериалы "Бумажный дом", "Поймать Кайдаша" и "Ведьмак".

"Покупкой года" Google назвал медицинские маски. Также украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, iPhone 12 и картины по номерам.

Среди книг, которые чаще всего искали в Google, – роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", классический роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из самых известных романов Стивена Кинга "Оно".

Теги: Украина, Александр Лукашенко, Google, Алексей Навальный, Джо Байден, Михаил Жванецкий, украинцы, выборы в США, Коби Брайант, Борис Клюев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, антисептики, Холостячка
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