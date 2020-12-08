Коронавирус, выборы в США и "как сделать все хорошо". Google назвал самые популярные запросы украинцев

Украинцы в 2020 году чаще всего искали информацию о коронавирусе, карантине и выборах президента в США. "Покупкой года", по версии Google, в Украине стали медицинские маски.

Пользователи Google в Украине искали информацию о Лукашенко, Навальном и Байдене Фото: EPA

Поисковик Google проанализировал запросы украинской аудитории в 2020 году и составил рейтинг самых популярных. Результаты опубликованы в блоге "Google Україна" 8 декабря.

Украинцы в 2020-м чаще всего искали информацию, связанную с коронавирусом. В частности, самыми популярными запросами стали: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, "карантин выходного дня", как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние.

В связи с локдауном и переходом на дистанционное обучение выросла частота запросов о сервисе Google Classroom и образовательном проекте "На урок".

Топ-запросы 2020 года в Google из Украины выглядят так:

коронавирус;

коронавирус рекомендации;

выборы в США;

Google Classroom;

симптомы коронавируса;

"На урок";

"Холостячка";

праздники 2020;

карантин в Украине;

Zoom.

Также украинцы выясняли значения слов из молодежного сленга ("ауф", "краш" и "кринж"), спрашивали, как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.

Кроме того, в украинском сегменте интернета были популярными запросы о российском оппозиционере Алексее Навальном, который был отравлен в конце лета, кандидате в президенты США от Демократической партии Джо Байдене и первом президенте Беларуси Александре Лукашенко; об умерших в 2020 году российском актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

Среди фильмов и телешоу, которые чаще всего искали украинские пользователи, – фильм Стивена Содерберга "Заражение", "Колдунья: Повелительница тьмы", "После ссоры", "Ледяное сердце – 2", украинская комедия "Скажене весілля – 2", реалити-шоу "Холостячка", сериалы "Бумажный дом", "Поймать Кайдаша" и "Ведьмак".

"Покупкой года" Google назвал медицинские маски. Также украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, iPhone 12 и картины по номерам.

Среди книг, которые чаще всего искали в Google, – роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", классический роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из самых известных романов Стивена Кинга "Оно".