"Красава! Выводите этих лосей тупорылых!" Полицейские высадили из автобуса "Одесса – Киев" двух невакцинированных пассажиров. Видео

Мужчины сопротивлялись перед тем, как их вывели полицейские Фото: depositphotos.com

Из-за позиции антивакцинаторов автобус задержался на полтора часа, сообщает издание.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Х..евая Одесса".

На видео видно, что мужчины сопротивлялись перед тем, как их вывели полицейские.

"Вчера ночью ехали из Одессы в Киев на автобусе "Гюнсель". Нас остановили "менты". Проверяли COVID-сертификаты. У двух антиваксеров их не было. Они решили устроить принципиальный бунт и отказывались наотрез покинуть салон. Нас задержали на полтора часа. В итоге их выгнали из маршрутки", – написал автор видео.

"Красава! Выводите этих лосей тупорылых! Задолбали уже всех", – прокомментировала действия полиции одна из пассажирок.