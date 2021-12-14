Крупнейшая авиакомпания Швейцарии в 2022 году откроет рейс в Одессу

В Swiss отметили, что в летнем расписании намерены сделать ставку на маршруты в места отдыха, а также на рейсы, которые пользуются популярностью для посещения родственников и друзей.
Согласно расписанию, полеты сообщением Цюрих – Одесса запланированы два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.
Стоимость билетов в обе стороны по самому дешевому тарифу Light составляет 6 700 грн. С собой можно провозить только ручную кладь.
Перелеты будут осуществляться самолетами Airbus A220-300.
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