Шмыгаль дал задачу Мининфраструктуры сделать дешевле авиабилеты на рейсы в Украине

В обсуждении приняли участие министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Сергей Марченко, и.о. главы Госавиаслужбы Сергей Коршук и представители авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки в пределах Украины.

Премьер-министр отметил, что пандемия коронавируса в мире оказала существенное влияние на отрасль авиаперевозок, при этом сейчас, когда люди постепенно возвращаются к путешествиям, важно, чтобы цены на авиабилеты стали более доступными.

"Правительство совместно с Офисом президента и Верховной Радой искало необходимые механизмы поддержки, чтобы люди могли дешево путешествовать самолетом по Украине и развивать внутренний туризм. Это не только о конкурентном рынке, но и об инвестициях в развитие государства", – сказал Шмыгаль.

Фото: kmu.gov.ua

По итогам совещания он дал задачу Министерству инфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки.

Пресс-служба Кабмина отмечает, что правительство ранее одобрило порядок использования 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии COVID-19. Это решение позволит отечественным авиаперевозчикам подать до 10 декабря этого года заявки Министерству инфраструктуры для получения компенсаций.