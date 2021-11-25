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Шмыгаль дал задачу Мининфраструктуры сделать дешевле авиабилеты на рейсы в Украине

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Кабмин хочет развивать внутренний туризм
Кабмин хочет развивать внутренний туризм
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задачу Министерству инфраструктуры разработать предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки. Об этом шла речь во время совещания по развитию внутренних авиаперевозок 24 ноября, сообщается на сайте Кабмина.

В обсуждении приняли участие министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Сергей Марченко, и.о. главы Госавиаслужбы Сергей Коршук и представители авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки в пределах Украины.

Премьер-министр отметил, что пандемия коронавируса в мире оказала существенное влияние на отрасль авиаперевозок, при этом сейчас, когда люди постепенно возвращаются к путешествиям, важно, чтобы цены на авиабилеты стали более доступными.

"Правительство совместно с Офисом президента и Верховной Радой искало необходимые механизмы поддержки, чтобы люди могли дешево путешествовать самолетом по Украине и развивать внутренний туризм. Это не только о конкурентном рынке, но и об инвестициях в развитие государства", – сказал Шмыгаль.

Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua

По итогам совещания он дал задачу Министерству инфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки.

Пресс-служба Кабмина отмечает, что правительство ранее одобрило порядок использования 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии COVID-19. Это решение позволит отечественным авиаперевозчикам подать до 10 декабря этого года заявки Министерству инфраструктуры для получения компенсаций.

Контекст:

По данным "Украероруху", в 2020 году в Украине было выполнено на 57,6% меньше авиарейсов, чем в 2019-м. При этом украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета (это на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные – 92 314 полетов (-59,1%).

В октябре 2021 года авиатрафик в Украине вышел на уровень 84% от того, который был до кризиса, связанного с COVID-19, сообщила пресс-служба "Украероруху".

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.

Теги: авиация, Министерство инфраструктуры, Госавиаслужба, путешествия, самолеты, авиарейсы, авиаперевозки, перевозки, Мининфраструктуры, билеты, Денис Шмыгаль, авиасообщение, компенсация
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