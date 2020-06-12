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Крымская полиция предотвратила убийство мужчины и задержала заказчика преступления – Нацполиция Украины

Перед тем, как задержать заказчика преступления, правоохранители инсценировали убийство потерпевшего, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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По данным полиции, когда заказчик получил от исполнителя фото "тела" потерпевшего, он переслал ему обещанное денежное вознаграждение
По данным полиции, когда заказчик получил от исполнителя фото "тела" потерпевшего, он переслал ему обещанное денежное вознаграждение
Фото: npu.gov.ua

Сотрудники полиции Крыма предотвратили убийство мужчины и задержали заказчика преступления. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что подозреваемый в сбыте наркотиков житель Херсона заказал убийство 27-летнего мужчины, который задолжал ему деньги.

По данным правоохранителей, заказчик передал исполнителю данные и фото потенциальной жертвы, а также предоставил координаты "закладки" с оружием – боевого пистолета с глушителем и 40 патронами. Помимо этого, он пообещал исполнителю денежное вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

Чтобы задержать заказчика, полицейские инсценировали убийство потенциальной жертвы. Когда злоумышленник получил от исполнителя фото "тела" потерпевшего, он переслал ему обещанное денежное вознаграждение. Сразу после этого под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым заказчика задержали сотрудники полиции Главного управления Нацполиции в Крыму и Севастополе и оперативники из Херсонской области.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (заказное убийство), а также ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (25 фактов сбыта наркотических веществ).

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Фото: Національна поліція України / Facebook
Теги: Крым, Херсон, убийство, полиция, подозрение, Нацполиция
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