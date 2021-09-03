"Лучший результат за пять лет". В Украине снизился показатель угона автомобилей

"Лучший результат за последние пять лет. После большой волны угонов Украина вернулась к показателям начала 10-х годов. Бурный рост угонов был зафиксирован в 2014 году – 12 600 случаев. Такое рекордное количество угонов продержалось до 2016 года включительно", – сообщили в релизе.
Количество угонов транспортных средств стало уменьшаться в 2017 году. В 2020 году их было зафиксировано 4522.
"При текущей динамике показатель этого года обещает быть еще ниже", – подчеркнули эксперты.
3 сентября 2020 года Верховная Рада приняла закон 875-IX об усилении ответственности за угон автомобиля. 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.
"За незаконное завладение транспортным средством в Украине больше не предусмотрено наказание в виде штрафа, такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", – отметили в Офисе президента Украины.