"Лучший результат за пять лет". В Украине снизился показатель угона автомобилей

В 2020 году было зафиксировано 4522 угона авто Фото: depositphotos.com

"Лучший результат за последние пять лет. После большой волны угонов Украина вернулась к показателям начала 10-х годов. Бурный рост угонов был зафиксирован в 2014 году – 12 600 случаев. Такое рекордное количество угонов продержалось до 2016 года включительно", – сообщили в релизе.

Количество угонов транспортных средств стало уменьшаться в 2017 году. В 2020 году их было зафиксировано 4522.

"При текущей динамике показатель этого года обещает быть еще ниже", – подчеркнули эксперты.