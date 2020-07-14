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Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за угон авто

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что ко второму чтению законопроект "серьезно доработают".

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Рада приняла законопроект об ужесточении ответственности за угон авто в первом чтении
Рада приняла законопроект об ужесточении ответственности за угон авто в первом чтении
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 14 июля приняла в первом чтении законопроект №3301 "Об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством". Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", принятие документа за основу и подготовку ко второму чтению поддержали 274 народных депутата.

Народный депутат от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, представляя документ, заявил, что проектом вносятся изменения в ст. 289, 290 и 250 Уголовного кодекса, что позволит привлекать к ответственности всех членов преступных групп, которые занимаются угоном авто, а не только непосредственных исполнителей. Кроме того, законопроект разрешает правоохранительным органам в "неотложных случаях" вести негласные следственные действия за подозреваемыми в причастности к угону, а также для предотвращения угона до получения санкции суда. 

Ответственность за уничтожение или изменение номеров агрегатов автомобиля предлагают установить только в том случае, если машина была угнана (сейчас уголовная и административная ответственность предусмотрена за любое изменение или уничтожение номеров узлов и агрегатов автомобиля).

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова заявила, что эта норма выведет из-под действия Уголовного кодекса людей, которые ввозят в Украину нерастаможенные авто для дальнейшей разборки". Также депутат считает, что разрешение на проведение негласных следственных действий позволит Нацполиции "объявить любого человека подозреваемым в причастности к угону" и вести за ним слежку. 

При этом нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев заявил, что законопроектом предлагается снизить стоимость авто, за угон которых предусмотрена уголовная ответственность.

“Сразу видно, что этот законопроект писал народный депутат, который не ездил на тех машинах, на которых ездят люди. Тут предусмотрена дискриминация в чистом виде: если вор украл автомобиль стоимостью более 105 100 грн, то он несет уголовную ответственность. То есть если украдут депутатский Mercedes, то [подозреваемый] рискует получить уголовную ответственность, а если вор украл "Жигули" простого гражданина, то получается так, что он будет нести только административную ответственность”, – сказал он.

Однако в тексте законопроекта и сравнительной таблице, опубликованной на сайте парламента, изменений в оценке размера ущерба нет: как и в действующей статье УК, изменения в ст. 289 предусматривают, что значительным ущербом от незаконного завладения транспортным средством считается ущерб на сумму от 100 до 250 необлагаемых налогом минимумом доходов граждан (размер ущерба рассчитывается от суммы налоговой социальной льготы – в 2020 году она составляет 1051 грн; то есть минимальный ущерб составит 105,1 тыс. грн), крупным – свыше 250 минимумов (262,7 тыс. грн).

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что ко второму чтению законопроект "серьезно доработают".

Теги: Верховная Рада, автомобили, Михаил Папиев, уголовный кодекс, угон, законопроект, Денис Монастырский, Нацполиция, Александра Устинова, Вячеслав Медяник
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