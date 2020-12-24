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Львовский горсовет обнародовала видео с картой Украины без Крыма. Ошибку признали и пообещали исправить

22 декабря на нескольких Львовский горсовета опубликовал несколько видео в рамках курса гражданского образования для старшеклассников. На видео, которые рассказывали о работе мэрии и депутатов, была карта Украины без Крыма. Сейчас все эти ролики удалили, а в горсовете пообещали их переделать.

На 24 секунде каждого из четырех роликов есть карта Украины без Крыма.
На 24 секунде каждого из четырех роликов есть карта Украины без Крыма. 
Скриншот: Відділ Партнерства / YouTube

Львовский горсовет в своем YouTube 21 декабря опубликовали четыре видео с картой Украины без Крыма. Ролики сделала общественная организация "Родители в действии" как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове. Первым на эти видео обратил внимание львовский политический обозреватель Дмитрий Посыпанко в Telegram.

Оказалось, что на 24 секунде каждого из четырех роликов есть карта Украины без Крыма. 

После публикации Посыпанко все видео удалили и с канала горсовета, и с канала "Родителей в действии". Председатель организации, экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила ZAXID.NET, что видео перерабатывают, поскольку сначала не обратили внимания на карту без Крыма.

"Проект делали родители, пластуны на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательные. Без злых намерений все трое пропустили [карту без Крыма]. Спасибо Дмитрию Посыпанко, что обратил внимание. Менее чем за сутки публичности ролика, мы его уже заменили. Извиняемся за такую опечатку. Крым – это Украина!" – сказала Гвоздович.

В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на этот инцидент, объяснив, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.

Все четыре ролика являются частью курса гражданского образования для старшеклассников. Они победили в конкурсе социально-культурных проектов "Сделаем Львов лучшим" от Львовского горсовета. Конкурс проводят в конце каждого года и отбирают интересные для развития города проекты общественных организаций. Часть средств на реализацию этих проектов со выделяют из бюджета Львова.

Курс гражданского образования для старшеклассников от "Родителей в действии" состоит из четырех видео – "Что такое местное самоуправление?", "Как наполняется и на что тратится местный бюджет?", "Чем занимаются депутаты и служащие местных советов?" и "Как эффективно взаимодействовать с властью и решать вопросы на местном уровне?".

Теги: Крым, Украина, YouTube, видео, Львовский горсовет
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