Ляшко рассказал, что период госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине увеличивается

Если раньше госпитализация пациентов с COVID-19 длилась семь-восемь дней, то сейчас – 19–20, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко рассказал о сроках госпитализации пациентов с COVID-19 Фото: Віктор Ляшко / Facebook

В украинских областях, где растет суточное количество новых заболевших COVID-19, период госпитализации пациентов с коронавирусом становится длиннее. Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского 22 февраля, пишет пресс-служба главы государства.

Если раньше госпитализация длилась семь-восемь дней, то сейчас – 19–20, отметил Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в стране подготовлены 68 332 койки для больных COVID-19, из которых 58 390 имеют подключение к кислороду.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 22 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,3 млн человек, более 25 тыс. заболевших умерло, 1,15 млн выздоровели.