В Украине для пациентов с COVID-19 подготовили более 58 тыс. коек с кислородом

В Украине по состоянию на 22 февраля для пациентов с COVID-19 готовы 68 332 койки, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

В правительстве рассказали о количестве койко-мест для пациентов с COVID-19 Фото: depositphotos.com

В Украине к 58 390 койко-местам для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 подведен кислород. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 февраля во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского, пишет пресс-служба главы государства.

"Сейчас в Украине готовы 68 332 койки для больных COVID-19, из которых 58 390 имеют подключение к кислороду", – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 22 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,3 млн человек, более 25 тыс. заболевших умерло, 1,15 млн выздоровели.

Последний раз Минздрав публиковал данные о загруженности койко-мест для пациентов с COVID-19 4 февраля. Тогда было заполнено 26,9% мест.

В декабре издание LB.ua сообщало, что Минздрав может манипулировать данными о количестве свободных коек с кислородными точками в больницах, предназначенных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.