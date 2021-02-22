Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота

По словам народного депутата из фракции "Слуга народа", борца греко-римского стиля Жана Беленюка, у людей, переболевших COVID-19, пот имеет запах чеснока.

Беленюк: Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела Фото: zhanbeleniuk / Instagram

Переболевший осенью 2020 года COVID-19 народный депутат из фракции "Слуга народа", борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что после выздоровления у него изменился запах пота. Об этом Беленюк написал 22 февраля на своей странице в Facebook.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела. В начале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели COVID-19, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок", – сообщил Беленюк.

29 сентября 2021 года Беленюк заявил, что заразился коронавирусом, у него были повышенная температура и ломота в теле. 7 октября он рассказал, что выздоровел.

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Он – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. 30 июня 2019 года Беленюк стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В августе 2019 года был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".

В январе 2021 года Беленюк завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).