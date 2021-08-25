Ляшко рассказал, готова ли система здравоохранения к новой вспышке COVID-19

"Система подготовлена. Но мы должны понимать, что COVID-19 – достаточно коварный вирус и он развивается непрогнозируемо и в разных странах мира по-разному. Могу сказать, что мы готовы намного лучше, чем были готовы весной 2020 года, осенью 2020 года и даже весной 2021 года. У нас значительно увеличено количество точек с кислородом, централизованным кислородом, в частности, благодаря тому, что мы покупали кислородные станции и большие емкости для жидкого кислорода", – сказал министр.

Он добавил, что были закуплены кислородные концентраторы, которые позволят лечиться амбулаторно людям, которые не будут нуждаться в госпитализации.