В Украине за сутки подтвердили 727 случаев COVID-19

В Украине за сутки COVID-19 заболело 10 медиков Фото: EPA

Среди заболевших – 46 детей и 10 медиков.

Умерло за сутки 20 человек, выздоровело 382 пациента, госпитализированы 682 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 276 590 случаев COVID-19, умер 53 521 человек, выздоровело 2 202 160 пациентов.

За сутки в Украине сделали 26 204 тестирования на коронавирус, из которых 12 855 – методом ПЦР, 2110 – методом ИФА, а также 11 239 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии сделали 11,9 млн ПЦР-тестов.



