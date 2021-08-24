В Украине за сутки подтвердили менее 700 новых случаев COVID-19

Среди пациентов, у которых вчера подтвердили COVID-19, – четверо медиков и 54 ребенка.

Госпитализировали 23 августа с коронавирусной инфекцией 410 украинцев, выздоровело от этой болезни 345 пациентов, умерло – 27.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 2 275 863 случая COVID-19, из них 53 501 – летальные. 2 201 778 украинец выздоровел от болезни.

23 августа в стране сделали 35,8 тыс. тестов на коронавирус, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Сегодня в Украине в связи с Днем флага и Днем Независимости четвертый официальный выходной, начиная с субботы число тестов, которые делают гражданам, не превышает 38 тыс. в сутки, хотя обычно в рабочие дни эта цифра колеблется в районе 50 тыс.

19 августа украинцам сделали 48,9 тыс. тестов, 20 августа – почти 56 тыс., 21 августа – 38,1 тыс. 22 августа – 19,6 тыс. Подтвердили соответственно: 1600, 1732, 1003 и 610 случаев.