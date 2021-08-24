За сутки в Украине сделали более 70 тыс. прививок, первую дозу получили уже более 5 млн человек

Первую дозу получили 28 142 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 43 285 украинцев.
В течение суток прививки украинцам делали 604 мобильные бригады, 2321 пункт вакцинации и 328 центров массовой вакцинации.
"С начала прививочной кампании привито 5 099 802 человека, из них получили одну дозу 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 179 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)", – сообщили в Минздраве.
Всего в Украине с начала кампании по иммунизации сделали 8 279 461 прививку.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко на 23 августа, в пунктах вакцинации доступно около 9,5 млн доз вакцин от COVID-19. Еще порядка 6,5 млн доз доставят в Украину в августе – сентябре.