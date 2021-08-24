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За сутки в Украине сделали более 70 тыс. прививок, первую дозу получили уже более 5 млн человек

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Всего в Украине сделали более 8 млн прививок
Всего в Украине сделали более 8 млн прививок
Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

За сутки 23 августа в Украине сделали более 70 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Первую дозу получили 28 142 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 43 285 украинцев. 

В течение суток прививки украинцам делали 604 мобильные бригады,  2321 пункт вакцинации и 328 центров массовой вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 5 099 802 человека, из них получили одну дозу 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 179 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)", – сообщили в Минздраве. 

Всего в Украине с начала кампании по иммунизации сделали 8 279 461 прививку.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1929646807198415

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко на 23 августа, в пунктах вакцинации  доступно около 9,5 млн доз вакцин от COVID-19. Еще порядка 6,5 млн доз доставят в Украину в августе – сентябре. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, вакцина, коронавирус, прививки
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