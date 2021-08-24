За сутки в Украине сделали более 70 тыс. прививок, первую дозу получили уже более 5 млн человек

Всего в Украине сделали более 8 млн прививок Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Первую дозу получили 28 142 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 43 285 украинцев.

В течение суток прививки украинцам делали 604 мобильные бригады, 2321 пункт вакцинации и 328 центров массовой вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 5 099 802 человека, из них получили одну дозу 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 179 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)", – сообщили в Минздраве.

Всего в Украине с начала кампании по иммунизации сделали 8 279 461 прививку.