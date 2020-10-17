Ляшко: Жесткий локдаун – исключительно резервный вариант

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что система здравоохранения выдержит до 10 тыс. новых заболевших в сутки.

В настоящее время власти Украины не собираются вводить жесткий локдаун в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил замминистра здравоохранения Украины – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня мы регистрируем по 5–5,7 тыс. случаев в Украине – коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тыс. будем справляться... Определенные больницы будут загружаться, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных. Поэтому, чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемические нормы и правила", – отметил Ляшко.

Усилия властей, по его словам, направлены в первую очередь на то, чтобы "предотвратить коллапс системы здравоохранения и не останавливать нашу экономику".

"Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", – подчеркнул замминистра.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 17 октября COVID-19 в мире заболело 39,39 млн человек, из них 1,1 млн человек умерли, 27,1 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В Украине общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 293 641 (из них 6410 – за последние сутки), 5517 человек умерли, 124 113 выздоровели.