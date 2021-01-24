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Максакова: Я не уехала в Россию. У меня сын в Киеве. Вернусь в середине февраля, надеюсь, с новостями

Оперная певица Мария Максакова заявила в комментарии изданию "ГОРДОН", что выехала в Москву для участия в судебной экспертизе и вскоре вернется в Киев.

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Максакова: Надеюсь, украинцы меня поймут
Максакова: Надеюсь, украинцы меня поймут
Фото: Мария Максакова / Facebook

24 января в интервью российскому телеканалу НТВ оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, рассказала о своем возвращении в Россию. Журналист издания "ГОРДОН" позвонил певице с просьбой прокомментировать данную информацию. Максакова уточнила, что вернется в Киев сразу, как только пройдет экспертизу, назначенную судом по делу о похищении ее квартиры бывшим сотрудником Следственного комитета РФ Денисом Панаитовым.

"Я не уехала. Мне московский суд назначил экспертизу в процессе с Панаитовым. Это уже будет пятая по счету экспертиза. Без моего появления тут она невозможна. Слушания тянутся почти четыре года. Сначала мне украинцы помогали, потом не помогали, потом опять помогали. Претензий никаких. Но, к сожалению, по факту мне приходится с ним воевать один на один. Неявка на экспертизу автоматически означает ее непрохождение. Видимо, расчет как раз и был на то, что я не приеду. Четыре года сражаться и потом отказаться от победы, если цена вопроса – приехать в Москву. Естественно, я решила приехать", – сообщила Максакова.

Она подчеркнула, что в Киеве ее ждет сын.

"Как только я пройду экспертизу, сразу же вернусь назад. Мой сын сейчас в Киеве. Надеюсь вернуться в середине февраля. Так что ждите меня с хорошими новостями. Я надеюсь, украинцы меня поймут. Речь идет не только о возврате собственности, но и о восстановлении справедливости, установлении важных обстоятельств. Как только я докажу, что Панаитов украл мою квартиру, я думаю, смогу возбудить против него и уголовное дело, а дальше нам всем будет чуть легче жить", – сказала певица.

Она отметила, что с родными в Москве ей пообщаться не удалось.

"С этим проблема. Не знаю, что делать. Все уже обсуждалось сто раз, и я не знаю, как быть", – призналась Максакова.

Она надеется, что огласка ее поездки в суд в российских СМИ станет залогом ее безопасности.

"Надеюсь, я в безопасности. НТВ мне ее обеспечило. Без них я бы побоялась поехать. Ведь Панаитову тоже известно, когда должна быть экспертиза. Он мог меня встречать с такими же распростертыми объятиями, как его люди встречали Дениса [Вороненкова] 23 марта 2017 года. Как ни крути, ситуация неприятная. Я была заинтересована явиться на экспертизу и в том, чтобы мой приезд был максимально освещен в прессе, потому что это моя безопасность. Российская Федерация, в отличие от Украины, госохрану мне не предоставляет. Поэтому я больше всего надеюсь на охрану СМИ. Моя публичность дает мне некую безопасность. На всем протяжении пути меня сопровождали [журналисты]", – рассказала артистка.

Она сказал, что экспертиза, которую потребовал суд, связана с тем, каким именно образом ее убедили передать квартиру.

"Мы приехали, я заявила, что я тут, заплатила (так положено) причитающуюся пеню. Теперь жду назначения судебной экспертизы. Надеюсь, в течение двух недель она будет назначена и я ее пройду. Экспертиза касается того, как меня уговорили передать имущество, как выражался Панаитов "передержать". Но как только я это сделала, произошло убийство. Дальше он не захотел со мной рассчитываться, считая меня слабым звеном, считая, что я сама по себе не справлюсь ни с горем, ни с финансовыми трудностями, ни с новой страной, ни с чем", – пояснила Максакова.

По ее словам, украинские правоохранители имеют доказательства вины Панаитова, но не смогли предоставить материалы для суда.

"Я понимаю, что нахожусь на острие борьбы спецслужб. Вот в чем ужас. Если с украинской стороны за мою безопасность постоянно борются, то с российской стороны не оказывается никакого встречного содействия. Они дают возможность этим преступникам. Я должна в гражданских судах доказывать, что Панаитов украл у меня квартиру. Украинцы (те, еще луценковские силовики) знают все прекрасно. Мне сказали: "Разговорите Панаитова, и мы включим это в дело". Я его разговорила, его записали. У украинского следствия есть все документы, подтверждающие мои слова, есть полные записи его слов. Но мне не дали эти записи для суда в Москве. Сегодня мне приходится все доказывать самой. Конечно, украинские силовики не рады. А что мне делать? Бросить все? Оставить квартиру убийце моего мужа? Приходится бороться самой", – резюмировала Максакова.

23 марта 2017 года мужа Максаковой, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер. Охранник политика смертельно ранил нападавшего.

9 октября 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство заказал бывший муж Максаковой Владимир Тюрин по приказу ФСБ России, а совершил украинец Павел Паршов. Луценко также сообщил, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передано в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления.

Максакова в суде 23 апреля 2019 года сказала, что не считает Тюрина причастным к преступлению. По ее словам, предыдущие показания она давала под влиянием московского приятеля Вороненкова, бывшего сотрудника Следкома РФ Дениса Панаитова. Максакова заявила, что именно Панаитов причастен к убийству, так как, по ее мнению, он хотел завладеть недвижимостью Вороненкова. Вдова российского депутата также считает причастным к преступлению предпринимателя из Москвы Виталия Качура.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, Москва, экспертиза, спецслужбы, Мария Максакова, имущество, Российская Федерация
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