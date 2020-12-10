МАУ планирует восстановить сеть маршрутов в 2021 году

В конце марта 2021 года авиакомпании "Международные авиалинии Украины" начнет востановление сети маршрутов. Международные рейсы будут осуществляться по 43 направлениям.

В связи с объявленным из-за пандемии коронавируса карантином МАУ понесла $60 млн убытков Фото: pixabay.com

В 2021 году авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует осуществлять рейсы по 43 международным маршрутам. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба МАУ.

С 28 марта 2021 года авиакомпания будет постепенно восстанавливать оригинальную сеть маршрутов. Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через авиахаб в Международном аэропорту "Борисполь", сказано в сообщении.

В начале летней навигации внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям: Херсон, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск, Запорожье.

В связи с объявленным из-за пандемии коронавируса карантином МАУ понесла $60 млн убытков и вынуждена была уволить 900 работников.

Из-за быстрого распространения заболевания COVID-19 многие страны вынуждены были ввести жесткий карантин и закрыть воздушное сообщение. Деловая активность в мире существенно снизилась.