ОБЩЕСТВО Short News

McDonald's в Украине полностью отказался от пластиковых стаканов

Украинское подразделение сети фастфудов McDonald's сообщило об отказе от использования пластиковых стаканов.

Об этом говорится в заявлении компании в Facebook. "Мало наслаждаться красотой планеты. Нужно заботиться о ней! Именно поэтому мы отказываемся от пластиковых стаканов, в которых подавали холодные напитки. Теперь – только бумажные. Благодаря этому решению потребление пластика уменьшится на 10 тонн ежемесячно", – отметили в McDonald's.

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