Медработники 21 опорной больницы получили наборы индивидуальной защиты

При сотрудничестве Красного Креста Украины и компании "ШвидкоГроші" для медработников закупили и передали 1000 наборов средств индивидуальной защиты: многоразовые защитные костюмы, респираторы и защитные очки.

21 опорная больница в Украине получила наборы индивидуальной защиты. Благодаря сотрудничеству Красного Креста Украины и компании "ШвидкоГроші" для медработников закупили и передали 1000 наборов средств индивидуальной защиты: многоразовые защитные костюмы, респираторы и защитные очки, сообщает портал Politeka.

"Мы рады, что благодаря поддержке Общества Красного Креста Украины смогли помочь медикам, которые ежедневно контактируют с больными коронавирусом. Мы высоко ценим их вклад в преодоление пандемии и желаем сил и терпения!" – сказал директор "ШвидкоГроші" Александр Холод.

Медицинские работники получили письма с благодарностью от "ШвидкоГроші" за их ежедневную работу и за десятки тысяч спасенных жизней.

"Сейчас очень сложное время для опорных больниц по реагированию на COVID-19, и мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности врачей, ведь от их бесперебойной работы зависит здоровье и жизнь людей", – отметил генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

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Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12 млн, из них более 6,58 млн вылечились, а более 549 тыс. умерли.

По состоянию на 9 июля в Украине коронавирус подтвержден у 51 224 человек, скончались 1327 человек, выздоровели 23 784 пациента с COVID-19.