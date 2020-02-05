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Мем с Киану Ривзом в учебнике. Появилась реакция Минобразования

В Украине не выпустили ни единого учебника без ляпов, заявила министр образования и науки Анна Новосад.

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Анна Новосад рассказала, как можно исправить ситуацию с ляпами в украинских учебниках
Анна Новосад рассказала, как можно исправить ситуацию с ляпами в украинских учебниках
Фото: Anna Novosad / Facebook

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что инцидент с мемом про Киану Ривза в учебнике по всемирной истории показывает подход издателей к своей работе. Об этом она написала 4 февраля в Facebook.

"К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логический и способствует лучшему обучению", — добавила Новосад.

Она отметила, что ситуацию можно исправить через реорганизацию Института модернизации содержания образования, который проводит экспертизы учебников, а также создание Украинского института развития образования (УИРО), который должен серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы.

"Первая пилотная экспертиза УИРО состоится осенью 2020 года. Ее будут проходить все учебники для четвертых классов НУШ (Новая украинская школа. — "ГОРДОН"). Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников пятых классов", — добавила министр.

https://www.facebook.com/anja.novosad/posts/2750668615000810

В украинском учебнике по всемирной истории для учащихся 10-х классов 4 февраля нашли фотографию с канадским актером Киану Ривзом. Изображение актера прифотошопили к снимку "Обед на небоскребе" 1932 года. На изображении Киану Ривз обедает вместе со строителями.

В тот же день автор учебника Игорь Щупак заявил, что мем попал туда специально.

Фотографию "Обед на небоскребе" сделал неизвестный фотограф во время строительства RCA Buildings, являющегося частью Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. На фотографии запечатлены 11 рабочих, которые читают газеты, некоторые едят, сидя на балке на уровне 69-го этажа на высоте более 200 метров.

В 2001 году спустя неделю после теракта 11 сентября американский скульптор итальянского происхождения Серджо Фурнари воспроизвел фотографию в скульптуре, назвав ее Lunchtime on a Skyscraper — A Tribute to America’s Heroes. Она выставлялась как вдохновляющий символ для рабочих, разгребавших завалы на месте Всемирного торгового центра.

Теги: Украина, Министерство образования, учебники, мем, история, школьники, Киану Ривз, Анна Новосад
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